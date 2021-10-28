Ирина Винер-Усманова: «Мы выиграли первое место, и победителей не судят. Но было очень тяжело. Буквально за неделю до выступления была замена»

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики ( ) Ирина Винер-Усманова прокомментировала выступление сборной России в групповом многоборье на чемпионате мира в японском Китакюсю.

Россиянки одержали победу, но уронили обруч в упражнении с тремя обручами и двумя парами булав.

«Мы выиграли первое место, и победителей не судят. Но было очень тяжело, потому что буквально за неделю до выступления была замена, но об этом история умолчит. Главное – мы заняли первое место», – сказала Винер-Усманова.

«Конечно, это было принципиально выиграть. У нас после Олимпийских игр были проблемы. Говорили разные вещи, все вы прекрасно знаете.

Я очень счастлива, потому что было очень много проблем с командой. Мы очень волновались, но мы выдержали и прошли все испытания. Как говорится, кого нам страшиться, если бог с нами», – цитирует Винер-Усманову «Матч ТВ».

«Да, это бальзам на душу. Потому что очень здорово нас критиковали за то, что мы такие, но все лидеры сейчас куда-то делись – и команды Болгарии, и Израиля. Но сегодня наши девочки выступили блестяще», – сказала Винер-Усманова ТАСС.

За сборную России в групповом многоборье выступили , Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и .

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