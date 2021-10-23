«Матч ТВ» ведет прямую трансляцию чемпионата мира по художественной гимнастике. Ради этого отменили фильм со Стивеном Сигалом

Телеканал ведет прямую трансляцию чемпионата мира по художественной гимнастике, который проходит в Японии.

Накануне глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова заявила, что транслировать турнир в России не будут, так как трансляция не была куплена.

Ради показа соревнований «Матч ТВ» убрал из сетки вещания фильм «Руслан» со Стивеном Сигалом.

«Не заплатили за трансляцию». Чемпионат мира по художественной гимнастике не будут показывать по ТВ в России