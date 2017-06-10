Ирина Винер-Усманова: «Мечтаю, чтобы Кабаева вернулась – как консультант, тренер, кто-нибудь. Хочется видеть ангельскую голливудскую улыбку»

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики ( ) Ирина Винер-Усманова заявила, что была бы счастлива продолжению карьеры Дины и Арины Авериных.

– Вам как главе федерации и главному тренеру было бы необходимо видеть девочек в Париже?

– Понимаете, я их очень люблю. Да и вообще я всех своих детей люблю и буду любить. У меня такая судьба.

Знаете, я плакала, когда после Сиднея Юлия (Барсукова) сообщила, что будет заканчивать, я просто плакала. Хотя слезы для меня это редкость, что мне порой даже удивительно. Я сильно переживала, что она ушла.

Вот Алина (Кабаева) у меня тогда не ушла, а продолжила работать, став олимпийской чемпионкой. Хотела бы, чтобы она дальше продолжала (выступать), но вот так сложилось.

Мечтаю, чтобы она вернулась – как консультант, как тренер, как кто-нибудь. Хочется видеть ангельскую голливудскую улыбку.

Я была бы счастлива, если бы Арина и Дина остались. Это однозначно, – сказала Винер-Усманова.