Винер-Усманова о карьере Авериных: «Арина собирается продолжать, Дина будет советоваться с врачом. Я сделала такой вывод»

Теги художественная гимнастика Ирина Винер Олимпиада-2020 ВФХГ Дина Аверина Арина Аверина Р-Спорт Гимнастика

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова ответила на вопрос, будут ли продолжать спортивную карьеру Дина и Арина Аверины. 

Дина на Олимпиаде в Токио завоевала серебро, Арина стала четвертой. 

«Дина и Арина очень умные, целеустремленные и адекватные девушки. Я с ними никогда не веду разговоры в приказном порядке, только за очень-очень редким исключением.

В данном случае я не задавала им никаких вопросов и просто слушаю их выступления на различных площадках.

Я сделала такой вывод: Арина собирается продолжать, потому что у нее нет никаких проблем со здоровьем, слава богу.

А Дина будет советоваться со своим врачом, который ведет ее уже несколько лет, благодаря которому она идет от чемпионата мира к чемпионату мира, от Кубка мира к Кубку мира, вот дошла до Олимпиады

Но это также стало возможным и благодаря ее железобетонному характеру. В общем, с травмой справляется.

У Дины все будет зависеть от того, как она будет чувствовать себя. А Ариша, наверное, останется и будет выступать на чемпионате мира, который будет в октябре там же в Японии», – сказала Винер-Усманова. 

Шок: Россия осталась без личного золота в художественной гимнастике! Впервые с 1996-го

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья