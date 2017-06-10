Винер-Усманова о карьере Авериных: «Арина собирается продолжать, Дина будет советоваться с врачом. Я сделала такой вывод»

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики ( ) Ирина Винер-Усманова ответила на вопрос, будут ли продолжать спортивную карьеру Дина и Арина Аверины.

Дина на Олимпиаде в Токио завоевала серебро, Арина стала четвертой.

«Дина и Арина очень умные, целеустремленные и адекватные девушки. Я с ними никогда не веду разговоры в приказном порядке, только за очень-очень редким исключением.

В данном случае я не задавала им никаких вопросов и просто слушаю их выступления на различных площадках.

Я сделала такой вывод: Арина собирается продолжать, потому что у нее нет никаких проблем со здоровьем, слава богу.

А Дина будет советоваться со своим врачом, который ведет ее уже несколько лет, благодаря которому она идет от чемпионата мира к чемпионату мира, от Кубка мира к Кубку мира, вот дошла до

Но это также стало возможным и благодаря ее железобетонному характеру. В общем, с травмой справляется.

У Дины все будет зависеть от того, как она будет чувствовать себя. А Ариша, наверное, останется и будет выступать на чемпионате мира, который будет в октябре там же в Японии», – сказала Винер-Усманова.

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