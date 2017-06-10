Линой Ашрам: «Я в курсе того, что происходит сейчас в России, но не имею к этому никакого отношения»

Теги художественная гимнастика Олимпиада-2020 сборная России (художественная гимнастика) сборная Израиля (художественная гимнастика) Дина Аверина Линой Ашрам Гимнастика

Израильская гимнастка Линой Ашрам высказалась о победе на Олимпийских играх в Токио, где она опередила россиянку Дину Аверину. 

«На предыдущих соревнованиях мне удавалось время от времени их (сестер Авериных) обходить, и я понимала, что представляю для них угрозу. Я чувствовала, что нахожусь с ними на одном уровне. 

Я в курсе того, что происходит сейчас в России, но не имею к этому никакого отношения. Я сделала то, что должна была сделать – принесла результат для своей страны, это то, что имеет значение», – сказала Ашрам. 

Линой Ашрам, которая стала первой вместо Дины Авериной: служила в армии, знает русский, восхищается нашими

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