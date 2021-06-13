Ирина Винер-Усманова: «Посмотрите на Путина – мачо, любимец женщин всего мира. Он спортивный, везде все успевает»

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики ( ) и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова оценила физическую форму президента России Владимира Путина.

«Основой всегда является физическая культура и спорт. Посмотрите на нашего президента – мачо, любимец всех женщин всего мира, особенно итальянок. Они лучшего мужчины себе не могут и представить.

Он спортивный, хоккеист, занимается плаванием, борьбой, везде все успевает. Поэтому и успевает, потому что с самого начала есть спортивная направленность.

Он поставил задачу, чтобы 70% нашего населения занимались спортом. Но как люди могут заниматься спортом, если им негде это делать?» – сказала Винер-Усманова на презентации социально-спортивного комплекса в Новой Москве.

Документ эпохи. Счетная палата проверила, как развивается массовый спорт, и обалдела: заниматься негде и дорого, а Минспорт химичит со статистикой