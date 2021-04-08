Утяшева о работе в США: «Тебя посадят, уволят или назовут неполиткорректной – невозможно что-то сказать ребенку»

Двукратная чемпионка Европы по художественной гимнастике рассказала об опыте работы в США.

«После завершения карьеры я давала много мастер-классов. Ездила и в Штаты, и в Европу. Мне, кстати, везде предлагали иммиграцию, стать главным тренером – и в США, и в Европе. Потому что художественная гимнастика в России – это как Голливуд. Но я отказалась, потому что там нет такого трудолюбия и самопожертвования.



Когда я давала мастер-классы, девушки на обед могли пить сладкую газировку и есть бургеры. Но невозможно что-то сказать подростку или ребенку, очень много разных законов, которые я не знала.

И когда я аккуратненько сказала одной девочке: «Пожалуйста, ты можешь завтра не приносить гамбургер с этой сладкой водой, потому что это твой вес, тебе будет тяжело, это нагрузка на твое сердце», – она ответила, что придет с адвокатом, потому что я запрещаю ей есть.



А здесь, в России, слово тренера – это закон. Если ты идешь на спорт больших достижений, ты должен идти на определенные большие жертвы – не есть после 18:00, как говорила великая Майя Михайловна Плисецкая.

Балет, гимнастика – это все рядом. Если ты хочешь добиваться каких-то результатов, тебе надо в зале пахать по восемь-девять часов без преувеличения. Художественная гимнастика – это юный вид спорта, и основные результаты в нем возникают до 18 лет.

А как ты на законодательном уровне можешь запретить ребенку, например, есть или еще что-то в такой стране, как Америка. Тебя либо посадят, либо уволят, либо какие-то штрафы на тебя наложат, либо тебя назовут неполиткорректной», – сказала Утяшева.