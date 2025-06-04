Открыта регистрация на первенство и чемпионат Московской области – крупнейшие гольф-турниры года в регионе

Федерация гольфа Московской области открыла регистрацию на два крупнейших региональных турнира этого сезона – первенство и чемпионат Московской области.

Первенство Московской области – главное соревнование региона среди юниоров – пройдет с 30 июня по 2 июля на поле Гольф & Яхт-клуба «Пестово», расположенного на берегу Пестовского водохранилища.

С 27 по 29 августа состоится чемпионат Московской области, главным партнером которого выступает компания «Лига Ставок». Турнир пройдет в Golf & Country Club Agalarov.

«Первенство и чемпионат Московской области – это не просто соревнования, а фундамент развития гольфа в регионе. Мы видим, как с каждым годом растет уровень подготовки игроков, усиливается конкуренция, расширяется география участников. Это говорит о том, что Подмосковье становится сильным центром притяжения для российского гольфа», – сказал первый вице-президент Федерации гольфа МО Алексей Жарич.

К участию в первенстве Московской области допущены юниоры и юниорки (17-18 лет), юноши и девушки (15-16 лет), имеющие II спортивный разряд и выше или соответствующее II спортивному разряду значение показателя гандикапа – 18,0 и лучше, а также мальчики и девочки (10-14 лет), имеющие III спортивный разряд и выше или соответствующее III спортивному разряду значение показателя гандикапа – 28,0 и лучше.

К участию в чемпионате Московской области допускаются спортсмены 2012 года рождения и старше, имеющие на дату окончания приема предварительных заявок соответствующее значение показателя гандикапа (18,0 или лучше).

В турнирах поучаствуют сильнейшие спортсмены сборной команды Московской области: Алиса Молоканова, Александра и Снежанна Сивовы, Артем и Кирилл Дунаевы и другие.

Регистрация уже открыта — заявки принимаются на официальном сайте Федерации гольфа Московской области .