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«Акрон Холдинг» занял третье место в «Кубке Континентальной гольф-лиги-2024»

19-20 сентября на поле гольф-клуба «Пестово» прошел турнир по гольфу с участием знаменитых спортивных обществ — Кубок «Континентальной гольф-лиги». Команда «Акрон Холдинг» приняла в нём участие — соперниками стали «ЦСКА», «Спартак» (Москва), «Динамо СПб», «РОСТОВ», «7SABER» и «АК Барс».

Тольяттинская команда отличилась во второй игровой день, показав счёт -3 (против +15 в первый день), и финишировала на итоговом третьем месте.

Состав команды «Акрон Холдинг: капитан — Шокун Максим, вице-капитан Дмитрий Захаров; игроки: Наталья Зарудная, Екатерина Малахова, Мария Петрикова, Лариса Чуднова, Дарья Голицына, Иван Стриганов, Дмитрий Цыплин, Юрий Киселев, Сергей Миронов, Елисей Антропенко, Борис Стариков, Артем Щеголев, Андрей Сирош.

Главная цель Кубка «Континентальной гольф-лиги», в котором участвуют именно спортивные общества, является популяризация гольфа и его развитие в России.

Опубликовано: Sports
Ассоциация гольфа России
logoАкрон
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