Гольфистка Гусева: «Очень рада быть в таких турах, как LPGA, Европейский тур, и играть наравне с лучшими, и себя я тоже считаю одной из лучших»

Российская гольфистка Наталия Гусева считает себя одной из лучших в туре.

Гусева первой из россиянок вошла в топ-200 мирового профессионального женского рейтинга. Она занимает 195-ю строчку.

«Я очень рада быть в таких турах, как LPGA, Европейский тур, и играть наравне с лучшими, и себя я тоже считаю одной из лучших.

Среди игроков LPGA много девочек из Epson Tour, поэтому намного легче, со многими знакома. Плюс сам тур организовывает для нас, новичков LPGA, специальные ивенты, где мы вместе общаемся, проводим время, например, ужины, очень приятно, что такое делает тур для нас, дает возможность познакомиться.

Недавно подписала контракт с компанией Malbon, где тоже нас несколько девушек из тура. Например, Чарли Холл, я всегда следила за ней, она мне нравилась, я рада, что мы в одной команде», – сказала Гусева.

«Я за рейтингом не слежу, я не такой человек, который любит следить. Я пытаюсь быть в настоящем, не пытаюсь быть ни в будущем, ни в прошлом, не следить за другими людьми или за своими позициями. Я прилагаю много усилий, чтобы все складывалось наилучшим образом. Я даю моменту случиться, прийти, и он приходит.

До турнира у меня был перерыв в игре – месяц. Я очень много тренировалась и работала над своей ментальной игрой, физической формой, с тренером по подготовке работали над свингом. Я очень рада, что у меня было время и отдохнуть, и поработать.

Я работаю с моим психологом, с коучем Стивеном Йелином, который мне очень много помог за последние два-три года. Мы с ним начали работать, когда я еще училась в университете, когда еще играла в колледж-гольф. Тогда мы с ним частично разбирали, как настраиваться на игру, как выходить из ситуаций, которые не всегда приятны, и как реагировать, когда у тебя не идет игра, как надо быстро переломить момент. Результат этой работы потихоньку становится виден по мере того, как я становлюсь профессионалом», – добавила гольфистка.