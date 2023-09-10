20-летняя Наталья Гусева выиграла крупнейший приз в истории Epson Tour – 56 250 долларов

Гольфистка сборной Московской области Наталья Гусева выиграла Black Desert Resort Championship, который прошел 7-9 сентября 2023 в Солт-Лейк-Сити.

20-летняя Гусева завоевала крупнейший приз в истории Epson Tour – 56 250 долларов.

Прежде самым высоким результатом Гусевой было шестое место на турнире Champions Fore Change Invitational в начале 2023 года.

«Такое ощущение, что я сплю. Для меня очень много значит победа в этом турнире. Я очень счастлива. Пережила много эмоций, даже плакала, когда разговаривала по телефону с мамой, хотя нельзя было, потому что вокруг было много камер, но это все равно произошло. Это действительно очень много значит», – сказала Гусева после победы.

«Наташа – ярчайший представитель российского гольфа, член сборной команды Московской области. Гольф – олимпийский вид спорта, а Гусевой всего двадцать лет. Так что мы ждем новых побед!» – отметил первый вице-президент Федерации гольфа Московский области Алексей Жарич.

Фото: Epson Tour