20-летняя Наталья Гусева выиграла крупнейший приз в истории Epson Tour – 56 250 долларов

Теги Ассоциация гольфа России сборная России Гольф

Гольфистка сборной Московской области Наталья Гусева выиграла Black Desert Resort Championship, который прошел 7-9 сентября 2023 в Солт-Лейк-Сити.

20-летняя Гусева завоевала крупнейший приз в истории Epson Tour – 56 250 долларов. 

Прежде самым высоким результатом Гусевой было шестое место на турнире Champions Fore Change Invitational в начале 2023 года. 

«Такое ощущение, что я сплю. Для меня очень много значит победа в этом турнире. Я очень счастлива. Пережила много эмоций, даже плакала, когда разговаривала по телефону с мамой, хотя нельзя было, потому что вокруг было много камер, но это все равно произошло. Это действительно очень много значит», – сказала Гусева после победы. 

«Наташа – ярчайший представитель российского гольфа, член сборной команды Московской области. Гольф – олимпийский вид спорта, а Гусевой всего двадцать лет. Так что мы ждем новых побед!» – отметил первый вице-президент Федерации гольфа Московский области Алексей Жарич.

Фото: Epson Tour

Опубликовал Sports.ru

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    1 комментарий

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    Магомед Саид Амирханов
    Наталья умница! Удачи!!!
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