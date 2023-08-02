Американский гольфист, 15-кратный победитель «Мэйджоров» Тайгер Вудс вошел в управляющий совет PGA Tour.

«Для меня большая честь представлять игроков в PGA Tour.

Это критически значимый момент для организации, и игроки сделают все возможное, чтобы любые нововведения в деятельности PGA Tour отвечали интересам всех сторон – болельщиков, спонсоров и игроков», – заявил 47-летний Вудс.

Ранее сообщалось, что PGA Tour объединится с другими профессиональными лигами гольфа – DP World Tour, а также LIV Golf, находящейся под управлением государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF).