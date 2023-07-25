Завтра в Пестово начинается чемпионат Московской области по гольфу

Теги Ассоциация гольфа России Владимир Осипов Гольф

Завтра, 26 июля (среда), начнется десятый Открытый чемпионат Московской области по гольфу. 

Турнир продлится до 28 июля и пройдет на поле гольф-клуба «Пестово». 

В двух игровых раундах будут соревноваться как сильнейшие гольфисты России-профессионалы, так и любители. К участию допускаются гольфисты 2011 года рождения и старше, имеющие гандикап не больше 18,0 и зарегистрированные в системе гандикапов АГР. 

Призовой фонд турнира – 2 500 000 рублей.

Напомним, что действующие чемпионы Открытого чемпионата Московской области – Владимир Осипов и Алиса Хохлова. 

Опубликовал Sports.ru

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