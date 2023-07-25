Завтра в Пестово начинается чемпионат Московской области по гольфу

Завтра, 26 июля (среда), начнется десятый Открытый чемпионат Московской области по гольфу.

Турнир продлится до 28 июля и пройдет на поле гольф-клуба «Пестово».

В двух игровых раундах будут соревноваться как сильнейшие гольфисты России-профессионалы, так и любители. К участию допускаются гольфисты 2011 года рождения и старше, имеющие гандикап не больше 18,0 и зарегистрированные в системе гандикапов АГР.

Призовой фонд турнира – 2 500 000 рублей.

Напомним, что действующие чемпионы Открытого чемпионата Московской области – Владимир Осипов и Алиса Хохлова.