Бывшая девушка Тайгера Вудса подала на него в суд из-за соглашения о неразглашении

Теги Тайгер Вудс Гольф

Бывшая девушка американского гольфиста Тайгера Вудса подала на него в суд.

Как сообщает ESPN, Эрика Херман просит исключить ее из соглашения о неразглашении, которое Вудс якобы заставил подписать ее в 2017 году, когда пара начала встречаться.

По утверждению Херман, данный документ не имеет законной силы. Ее адвокат, в частности, ссылается на закон, согласно которому соглашение о неразглашении не подлежит исполнению, если дело касается сексуального насилия или домогательств. При этом отмечается, что это может не касаться Вудса напрямую и Херман не выдвигала конкретных обвинений против него.

Однако адвокат девушки утверждает, что Вудс пытается использовать соглашение, чтобы заставить Херман хранить подробности об их отношениях в тайне. О чем именно идет речь, не уточняется.

Вудсу 47 лет, он является 15-кратным победителем турниров серии «Мэйджор».

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12 комментариев

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Тимур Ибрагимов
Ответ Андрей Вдонин
Когда она подписывала соглашение о неразглашении личной информации, она не знала что это не позволит разглашать личную информацию. Чего непонятного то?
ахахахах)))))
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Андрей Вдонин
Ответ Тимур Ибрагимов
коллеги, объясните, пожалуйста. "Однако адвокат девушки утверждает, что Вудс пытается использовать соглашение, чтобы заставить Херман хранить подробности об их отношениях в тайне". а разве соглашение о не разглашении не имеет ввиду, что тайной и должно остаться то, что указано в соглашении?
Когда она подписывала соглашение о неразглашении личной информации, она не знала что это не позволит разглашать личную информацию.

Чего непонятного то?
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sad
Очередное реалити шоу .......
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dedpihto59
И этот тоже насильник‼️
+1
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Тимур Ибрагимов
коллеги, объясните, пожалуйста. "Однако адвокат девушки утверждает, что Вудс пытается использовать соглашение, чтобы заставить Херман хранить подробности об их отношениях в тайне". а разве соглашение о не разглашении не имеет ввиду, что тайной и должно остаться то, что указано в соглашении?
+5
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+5
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Dizzod
Ответ Bergkamp007
Зачем это на главной? И зачем нам это знать?
Что бы грамотно подписывать соглашение о неразглашении.
+3
0
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Alex1104
За интервью предложили больше, чем Тайгер дал?
+1
0
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АРХАТ
Она поди хочет на ТВ интервьюшку замутить, обойдётся.
Личная жизнь должна касаться двух людей и нечего трепаться.
+2
0
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Вадим flanec
То есть, она хочет раструбить на весь мир о своих отношениях с Вудсом. А соглашение не даёт ей на это право. Тогда, вопрос. А зачем ей выносить на суд общественности свои отношения с Вудсом? Похоже деньжат хочет срубить с Тайгера.
+6
0
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Иван Алейников
Нынче грязное белье стало популярным
+5
-1
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Виталий Голицын
Прикольное соглашение.
0
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Bergkamp007
Зачем это на главной? И зачем нам это знать?
+3
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