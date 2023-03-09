Бывшая девушка Тайгера Вудса подала на него в суд из-за соглашения о неразглашении

Бывшая девушка американского гольфиста Тайгера Вудса подала на него в суд.

Как сообщает ESPN, Эрика Херман просит исключить ее из соглашения о неразглашении, которое Вудс якобы заставил подписать ее в 2017 году, когда пара начала встречаться.

По утверждению Херман, данный документ не имеет законной силы. Ее адвокат, в частности, ссылается на закон, согласно которому соглашение о неразглашении не подлежит исполнению, если дело касается сексуального насилия или домогательств. При этом отмечается, что это может не касаться Вудса напрямую и Херман не выдвигала конкретных обвинений против него.

Однако адвокат девушки утверждает, что Вудс пытается использовать соглашение, чтобы заставить Херман хранить подробности об их отношениях в тайне. О чем именно идет речь, не уточняется.

Вудсу 47 лет, он является 15-кратным победителем турниров серии «Мэйджор».

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