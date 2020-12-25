Тайгер Вудс пришел в сознание после операции. Он получил множественные травмы ноги в аварии в Лос-Анджелесе

15-кратный победитель турниров «Мэйджор» гольфист Тайгер Вудс перенес операцию после аварии, в которую попал во вторник утром.

Инцидент произошел в Лос-Анджелесе. В аварию попала только машина американского гольфиста, других участников ДТП не было. Чтобы вызволить Вудса, спасателям пришлось резать автомобиль.

Вудс получил серьезные травмы правой ноги: оскольчатые открытые переломы, повреждения костей стопы и голеностопа. В районе большеберцовой кости ему был установлен металлический стержень.

Сейчас гольфист находится в сознании и восстанавливается в больничной палате.

Тайгер Вудс госпитализирован с множественными травмами ноги после аварии в Лос-Анджелесе

Жизнь Тайгера Вудса – теперь в мощной документалке HBO. Она про гольф, расизм, одержимость сексом и тяжелые отношения с отцом