Тайгер Вудс госпитализирован с множественными травмами ноги после автокатастрофы в Лос-Анджелесе

15-кратный победитель турниров «Мэйджор» гольфист попал в автокатастрофу.

Инцидент произошел в Лос-Анджелесе во вторник утром. В автокатастрофу попала только машина американского гольфиста.

Чтобы вызволить Вудса, спасателям пришлось резать автомобиль. Спортсмена госпитализировали.

«В настоящее время он находится в операционной», – сообщил агент Вудса Марк Стейнберг.

По словам Стейнберга, гольфист получил множественные травмы ноги.

