«Арсенал» выиграет ЛЧ с вероятностью 22,65%. Шансы «Баварии» – 18,25%, «ПСЖ» – 12,8%, «Ман Сити» – 9,52%, «Барсы» – 6,14%, «Реала» – 5,11% (Opta)

«Арсенал» – главный фаворит Лиги чемпионов, показал суперкомпьютер.

«Арсенал» – главный претендент на победу в Лиге чемпионов, показал суперкомпьютер Opta.

В преддверии 6-го тура общего этапа турнира суперкомпьютер провел 10 000 симуляций оставшейся части сезона ЛЧ. В 22,65% случаев победителями становились «канониры». 

Топ-10 выглядит так:

1. «Арсенал» – 22,65%;

2. «Бавария» – 18,25%;

3. «ПСЖ» – 12,8%;

4. «Манчестер Сити» – 9,52%;

5. «Барселона» – 6,14%;

6. «Реал» – 5,11%;

7. «Интер» – 4,76%;

8. «Челси» – 4,28%;

9. «Ливерпуль» – 3,54%;

10. «Боруссия» Дортмунд – 2,95%. 

«Ньюкасл» (2,36%) занял 11-е место, «Атлетико» (1,89%) – 12-е, «Наполи» (0,97%) – 14-е, «Тоттенхэм» (0,82%) – 16-е, «Ювентус» (0,2%) – 21-е.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Opta Analyst
