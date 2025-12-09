«Арсенал» выиграет ЛЧ с вероятностью 22,65%. Шансы «Баварии» – 18,25%, «ПСЖ» – 12,8%, «Ман Сити» – 9,52%, «Барсы» – 6,14%, «Реала» – 5,11% (Opta)
«Арсенал» – главный фаворит Лиги чемпионов, показал суперкомпьютер.
«Арсенал» – главный претендент на победу в Лиге чемпионов, показал суперкомпьютер Opta.
В преддверии 6-го тура общего этапа турнира суперкомпьютер провел 10 000 симуляций оставшейся части сезона ЛЧ. В 22,65% случаев победителями становились «канониры».
Топ-10 выглядит так:
1. «Арсенал» – 22,65%;
2. «Бавария» – 18,25%;
3. «ПСЖ» – 12,8%;
4. «Манчестер Сити» – 9,52%;
5. «Барселона» – 6,14%;
6. «Реал» – 5,11%;
7. «Интер» – 4,76%;
8. «Челси» – 4,28%;
9. «Ливерпуль» – 3,54%;
10. «Боруссия» Дортмунд – 2,95%.
«Ньюкасл» (2,36%) занял 11-е место, «Атлетико» (1,89%) – 12-е, «Наполи» (0,97%) – 14-е, «Тоттенхэм» (0,82%) – 16-е, «Ювентус» (0,2%) – 21-е.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Opta Analyst
