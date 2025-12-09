  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Лукаку приступил к тренировкам – он был травмирован с августа. Форвард «Наполи» может сыграть в Суперкубке Италии
5

Лукаку приступил к тренировкам – он был травмирован с августа. Форвард «Наполи» может сыграть в Суперкубке Италии

Ромелу Лукаку вернулся к тренировкам.

Нападающий «Наполи» Ромелу Лукаку приступил к тренировкам. 

Сегодня 32-летний бельгиец провел первое индивидуальное занятие после травмы бедра, полученной в товарищеском матче в августе. 

Вероятно, Лукаку сможет выйти на поле 14 декабря – в матче против «Удинезе» в Серии А, пишет Pazzi di Fanta. Через 4 дня после этого неаполитанская команда сыграет в полуфинале Суперкубка Италии – против «Милана». 

Что делать с Хаби Алонсо?17920 голосов
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Pazzi di Fanta
logoсерия А Италия
logoтравмы
logoНаполи
logoРомелу Лукаку
logoМилан
logoСуперкубок Италии
logoУдинезе
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Краснодар» может подписать Ваханию. Выкупная стоимость защитника «Ростова» – 5 млн евро («СЭ»)
8 минут назад
Хаманн про Алонсо в «Реале»: «За 5-6 месяцев растратили потенциал перспективного тренера. «Мадрид» заставил Винисиуса почувствовать себя важнее клуба после бойкота «Золотого мяча»
22 минуты назад
Защитник «Спартака» Денисов интересен «Зениту». Между сторонами были неформальные контакты (Metaratings)
49 минут назад
УЕФА вряд ли вернет Россию до достижения политического урегулирования, несмотря на рекомендации МОК по допуску юношей (Press Association)
50 минут назад
Мареска – лучший тренер в АПЛ в ноябре. «Челси» выиграл 3 из 4 матчей при одной ничьей
59 минут назад
Всего 8 футболистов играли и в «Сити», и в «Реале». Среди них – чемпион РПЛ. Кого вписали бы в ячейку?
сегодня, 12:00Тесты и игры
Тони Кроос: «Ман Сити» не заслужил победу над «Реалом». «Мадрид» играл острее, гораздо интенсивнее, но явная проблема – они не так хороши в прорыве оборонительных блоков»
сегодня, 11:43
Игор Тиаго – лучший футболист в АПЛ в ноябре. Форвард «Брентфорда» забил 5 голов в 4 матчах
сегодня, 11:30
Мидо о Салахе: «Не согласен с комментариями Каррагера. Мохамед, возможно, один из 3-4 лучших игроков в истории «Ливерпуля». Он заслуживает большего уважения»
сегодня, 11:15
Ребров о крике тренеров на спортсменов: «Токсичные дяди и тети останутся в прошлом, надеюсь. Но спорт – не секция для здоровья. Нас в детстве накачивали: ни смеяться, ни улыбаться»
сегодня, 10:50
Ко всем новостям
Последние новости
«Спартаку» и другим российским клубам предложен экс-тренер сборной Китая Янкович. Он готов рассматривать предложения (Metaratings)
35 минут назад
Канчельскис о базе «МЮ»: «На старой было полтора поля, а сейчас – 15, академия, манеж, бассейн. Классно, только играй в футбол. Нет одного – результатов»
сегодня, 11:01
Чемпионат Франции. «Нант» в гостях у «Анже», «ПСЖ» Сафонова сыграет в субботу, «Монако» Головина – в воскресенье
сегодня, 10:15
Жерсон о «Зените»: «Чувствую себя отлично: красивый город, играю в большом европейском клубе с амбициями. Адаптация завершена на 100%. Динамика будет только лучше»
сегодня, 10:05
Чемпионат Германии. «Унион» сыграет с «Лейпцигом», «Бавария» примет «Майнц» в воскресенье
сегодня, 09:45
Альварес о возможном переходе в «Барсу»: «Это повсюду в социальных сетях, но меня это не беспокоит. Я сосредоточен на сезоне и том, что ждет меня с «Атлетико»
сегодня, 09:40
Депутат Свищев: «На концерте можно продавать пиво и водочку, а на стадионе почему-то нельзя даже пиво! Не могу понять, в чем разница»
сегодня, 08:48
«Странно, что «Зенит» теряет очки в РПЛ – должны выносить всех, имея такой набор исполнителей. Натужные победы, нет красивой игры». Канищев о команде Семака
сегодня, 08:24
Гендиректор «Спартака» об ужесточении лимита: «Готовимся. Это влияет на наши трансферные аппетиты»
сегодня, 07:58
Воробьев о 3-м месте «Локо»: «Главное – хорошо отдохнуть и как можно выше подняться в таблице»
сегодня, 07:16