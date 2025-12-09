Лукаку приступил к тренировкам – он был травмирован с августа. Форвард «Наполи» может сыграть в Суперкубке Италии
Ромелу Лукаку вернулся к тренировкам.
Нападающий «Наполи» Ромелу Лукаку приступил к тренировкам.
Сегодня 32-летний бельгиец провел первое индивидуальное занятие после травмы бедра, полученной в товарищеском матче в августе.
Вероятно, Лукаку сможет выйти на поле 14 декабря – в матче против «Удинезе» в Серии А, пишет Pazzi di Fanta. Через 4 дня после этого неаполитанская команда сыграет в полуфинале Суперкубка Италии – против «Милана».
