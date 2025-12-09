Фердинанд написал «Бруну – это проблема 😂👏🏽» после 2+1 капитана «МЮ» против «Вулверхэмптона»
Рио Фердинанд высмеял критиков Бруну Фернандеша.
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высмеял мнение болельщиков о том, что капитан команды Бруну Фернандеш является проблемой для команды.
«Бруну – это проблема 😂👏🏽», – написал Фердинанд на фоне двух голов и результативной передачи полузащитника манкунианцев в матче АПЛ против «Вулверхэмптона» (4:1).
В этом сезоне Фернандеш забил 4 гола и сделал 6 передач в 15 матчах АПЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер Рио Фердинанда
