Фердинанд написал «Бруну – это проблема 😂👏🏽» после 2+1 капитана «МЮ» против «Вулверхэмптона»

Рио Фердинанд высмеял критиков Бруну Фернандеша.

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед » Рио Фердинанд высмеял мнение болельщиков о том, что капитан команды Бруну Фернандеш является проблемой для команды.

«Бруну – это проблема 😂👏🏽», – написал Фердинанд на фоне двух голов и результативной передачи полузащитника манкунианцев в матче АПЛ против «Вулверхэмптона » (4:1).

В этом сезоне Фернандеш забил 4 гола и сделал 6 передач в 15 матчах АПЛ.