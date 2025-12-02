Бонмати пропустит 5 месяцев после перелома ноги. Трехкратная обладательница «Золотого мяча» из «Барселоны» перенесла операцию

Айтана Бонмати пропустит около 5 месяцев из-за перелома ноги.

Футболистка «Барселоны» Айтана Бонмати пропустит около 5 месяцев после перелома ноги.

Трехкратная обладательница «Золотого мяча» получила травму на тренировке женской сборной Испании .

Пресс-служба «Барселоны» сообщила, что Бонмати перенесла операцию в связи с переломом левой малоберцовой кости. Ожидается, что восстановление футболистки займет около пяти месяцев.