Бонмати пропустит 5 месяцев после перелома ноги. Трехкратная обладательница «Золотого мяча» из «Барселоны» перенесла операцию
Айтана Бонмати пропустит около 5 месяцев из-за перелома ноги.
Футболистка «Барселоны» Айтана Бонмати пропустит около 5 месяцев после перелома ноги.
Трехкратная обладательница «Золотого мяча» получила травму на тренировке женской сборной Испании.
Пресс-служба «Барселоны» сообщила, что Бонмати перенесла операцию в связи с переломом левой малоберцовой кости. Ожидается, что восстановление футболистки займет около пяти месяцев.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер женской команды «Барселоны»
