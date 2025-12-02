  • Спортс
34

«Реал» и Винисиус могут возобновить переговоры о продлении контракта после ЧМ-2026. Клуб настроен позитивно, но был недоволен агентами вингера (ESPN)

«Реал» и Винисиус Жуниор могут вернуться к переговорам после ЧМ-2026.

«Реал» и Винисиус Жуниор могут возобновить переговоры о продлении контракта следующим летом. 

В прошлом мае сообщалось, что мадридский клуб близок к подписанию нового соглашения с бразильским вингером, однако затем переговоры остановились. Прогресса в них до сих пор нет, пишет ESPN. 

Один из источников утверждает, что стороны договаривались заключить контракт, согласно которому зарплата игрока составит 20 миллионов евро в год, а также будут предусмотрены бонусные выплаты в размере 10 млн евро. Сторона Винисиуса считает, что клуб изменил условия, делая предложение – в нем не было пункта о бонусах. 

В свою очередь, в «Реале» заявляют, что между ними и игроком было достигнуто устное соглашение, которое не было выполнено, в результате чего у руководства возникло ощущение, что представители футболиста не сдержали своего слова.

Отмечается, что мадридцы по-прежнему положительно оценивают шансы на заключение нового контракта с Винисиусом. При этом руководители «сливочных» были недовольны тем, как его агенты вели переговоры. 

Одним из осложняющих факторов в переговорах считаются бонусы, полученные Килианом Мбаппе при переходе в «Мадрид». Бразилец хочет зарабатывать на одном уровне с французом. 

Действующий контракт Винисиуса рассчитан до 2027 года, футболист зарабатывает 17 млн евро. Представители вингера считают, что в нынешних условиях не имеет смысла соглашаться на небольшое повышение зарплаты в обмен на продление соглашения до 2030-го. 

Существует сценарий, при котором переговоры будут возобновлены после чемпионата мира-2026. Контракт игрока рассчитан до лета 2027 года.

Источник: ESPN
