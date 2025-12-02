  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Каманцев о практике, когда клубы компенсировали расходы судьям: «А могли ли дать больше, чем арбитр потратил? Всегда остаются такие вопросы»
27

Каманцев о практике, когда клубы компенсировали расходы судьям: «А могли ли дать больше, чем арбитр потратил? Всегда остаются такие вопросы»

Павел Каманцев рассказал о практике выплат судьям за дорогу на матч.

Глава Судейского комитета РФС Павел Каманцев рассказал о практике выплат судьям за дорогу на матч.

– В 2016-м Виталий Мутко сказал: «У наших судей, когда они поднимаются наверх, – целый рюкзак обязательств». Проработав три года во главе судей, понимаете, о чем тогда говорил Мутко? 

– Да. Понимаю, о какого рода подозрениях он говорил.

– При обсуждении дела «Чайки» – редкого доказанного случая, когда клуб благодарил деньгами судей за работу – вы сказали «РБ Спорт»: «В те времена существовала практика расчета с судьями через клубы». Как эта практика выглядела? 

– Судья приносил в клуб чеки – с затратами на дорогу и проживание. И после матча или до ему присылали деньги. Компенсация расходов. А могли ли они дать судье больше, чем он потратил? 

Всегда остаются такие вопросы. 

– Это очень странная практика. 

– Да, но это было. 

– Только на уровне Первой и Второй лиги или в РПЛ тоже? 

– Нет, на уровне РПЛ не было. Но там до сих пор остается другая история: клубы занимаются размещением судей. И оно может быть сильно разным по условиям. Понятно, что для судьи это неважно, но выглядит ситуация не совсем красиво. 

В рамках Кубка России мы сейчас будем тестировать самостоятельное размещение судей. От РФС. Да, это будет не всегда так шикарно, как от клубов. Будут накладки, поэтому и начинаем с Кубка, а не РПЛ. Со временем полностью заберем эту строку расходов себе. 

Хотя откровенно скажу, многие клубы, на которых, казалось, ложилась излишняя нагрузка, не хотят от этого отказываться. Убеждают, что у них экономия на отелях. Мы никого на этой истории не ловили, но менять подобную практику нужно. Атавизм. Лет 20-30-40 назад, наверное, когда было другое общество, это нормально воспринимали – судьи общались с игроками, что помогало установить контакт на поле. 

Наверное. Но с точки зрения имиджа сейчас это большой риск, – сказал Каманцев в большом интервью Спортс”.

Что не так с нашими судьями? Большой разговор с их боссом

На что вообще способна эта «Балтика»? Опрос после победы над «Спартаком»33419 голосов
Бороться за чемпионствоБалтика
Быть в топ-3Андрей Талалаев
Максимум топ-5премьер-лига Россия
Весной провалятсяСпартак
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Спортс’‘
logoЧайка Песчанокопское
logoПервая лига
logoВторая лига Б
logoпремьер-лига Россия
logoсудьи
logoРФС
logoСпортс
деньги
Павел Каманцев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Потапова сменила гражданство, Талалаева дисквалифицировали на 3 матча, «МЮ» упустил победу, «Спартак» высмеял «Динамо» перед дерби, 900 очков Панарина в НХЛ и другие новости
49 минут назад
Ждем коммуникационного дизайнера – откликайтесь и сделайте самое яркое оформление контента нашей редакции!
59 минут назадВакансия
Акинфеев о получении приза «За верность» имени Черенкова: «Огромная честь!»
сегодня, 05:42
Чемпионат России. «Ахмат» против «Оренбурга», «Спартак» сыграет с «Динамо» в субботу, «Краснодар» – с ЦСКА в воскресенье
сегодня, 04:57
Батраков о стадионах РПЛ: «Везде хорошо встречают, кроме Питера»
сегодня, 03:59
Сколько килограммов весит FONBET Кубок России? Узнайте в новом тесте
сегодня, 03:50Тесты и игры
Константин Тюкавин: «Готов всю жизнь провести в «Динамо», если будем каждый год выигрывать трофеи»
сегодня, 03:44
Венгер считает Францию фаворитом ЧМ-2026: «У нее больше всех форвардов мирового класса. Это будет иметь огромное значение»
сегодня, 03:13
Радимов о «Спартаке» и «Динамо»: «Романова и Гусева не утвердят. Вадиму надо было обыгрывать «Балтику», а Ролан своими интервью сам подпортил ситуацию»
сегодня, 01:22
Аморим об 1:1 с «Вест Хэмом»: «Такой матч нужно было выигрывать. Упущенные моменты расстраивают: ты контролируешь игру, но в итоге не побеждаешь»
вчера, 22:51
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Португалии. «Бенфика» Моуринью против «Спортинга»
10 минут назад
Чемпионат Испании. «Мальорка в гостях у «Овьедо», «Барса» и «Реал» проведут матчи в выходные
22 минуты назад
«Ахмат» – «Оренбург». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
44 минуты назад
Ван Дейк о Салахе в запасе 2 матча подряд: «Неограниченного доверия не бывает. Мо по-прежнему превосходен и будет играть важную роль в «Ливерпуле»
59 минут назад
Рубенс не сыграет со «Спартаком» из-за травмы. Хавбек «Динамо» восстановится к зимним сборам
сегодня, 05:28
Корнеев за продление контракта с Челестини: «В ЦСКА хорошая атмосфера. Он развивает молодых игроков. Чувствую амбициозного специалиста»
сегодня, 05:15
Лоботка не сыграет с «Юве» из-за травмы. В октябре хавбек «Наполи» пропустил 3 недели из-за повреждения приводящей мышцы
сегодня, 04:39
Мор о Баринове и «Локо»: «Самое время выкрутить руки руководству и выбить повышенный контракт. Он не пытается отнять у «РЖД» последние деньги»
сегодня, 04:23
Круговой о выступлении ЦСКА осенью: «8,5 баллов из 10. За 10 лет не набирали столько очков после 17 туров, сколько в этом сезоне»
сегодня, 03:29
Корнеев о непродлении Баринова: «Это сразу же ослабление «Локомотива» и усиление для ЦСКА. Он как будто вернулся в свою лучшую версию»
сегодня, 02:52