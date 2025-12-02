Каманцев о практике, когда клубы компенсировали расходы судьям: «А могли ли дать больше, чем арбитр потратил? Всегда остаются такие вопросы»

Павел Каманцев рассказал о практике выплат судьям за дорогу на матч.

Глава Судейского комитета РФС Павел Каманцев рассказал о практике выплат судьям за дорогу на матч.

– В 2016-м Виталий Мутко сказал: «У наших судей, когда они поднимаются наверх, – целый рюкзак обязательств». Проработав три года во главе судей, понимаете, о чем тогда говорил Мутко?

– Да. Понимаю, о какого рода подозрениях он говорил.

– При обсуждении дела «Чайки» – редкого доказанного случая, когда клуб благодарил деньгами судей за работу – вы сказали «РБ Спорт»: «В те времена существовала практика расчета с судьями через клубы». Как эта практика выглядела?

– Судья приносил в клуб чеки – с затратами на дорогу и проживание. И после матча или до ему присылали деньги. Компенсация расходов. А могли ли они дать судье больше, чем он потратил?

Всегда остаются такие вопросы.

– Это очень странная практика.

– Да, но это было.

– Только на уровне Первой и Второй лиги или в РПЛ тоже?

– Нет, на уровне РПЛ не было. Но там до сих пор остается другая история: клубы занимаются размещением судей. И оно может быть сильно разным по условиям. Понятно, что для судьи это неважно, но выглядит ситуация не совсем красиво.

В рамках Кубка России мы сейчас будем тестировать самостоятельное размещение судей. От РФС. Да, это будет не всегда так шикарно, как от клубов. Будут накладки, поэтому и начинаем с Кубка, а не РПЛ. Со временем полностью заберем эту строку расходов себе.

Хотя откровенно скажу, многие клубы, на которых, казалось, ложилась излишняя нагрузка, не хотят от этого отказываться. Убеждают, что у них экономия на отелях. Мы никого на этой истории не ловили, но менять подобную практику нужно. Атавизм. Лет 20-30-40 назад, наверное, когда было другое общество, это нормально воспринимали – судьи общались с игроками, что помогало установить контакт на поле.

Наверное. Но с точки зрения имиджа сейчас это большой риск, – сказал Каманцев в большом интервью Спортс” .

Что не так с нашими судьями? Большой разговор с их боссом