  • Каманцев о домашнем аресте судьи Головко по делу «Торпедо»: «В тебе видят перспективу – и ты во что-то вляпываешься… Очень нелогичные и неумные действия. Наша профилактика не сработала»
Каманцев о домашнем аресте судьи Головко по делу «Торпедо»: «В тебе видят перспективу – и ты во что-то вляпываешься… Очень нелогичные и неумные действия. Наша профилактика не сработала»

Каманцев о судье Головко: в тебе видят перспективу, а ты во что-то вляпываешься...

Глава Судейского комитета РФС Павел Каманцев поделился подробностями о двух судьях из дела «Торпедо». 

В июне 35-летний арбитр Максим Перезва сообщил, что руководители «Торпедо» пытались его подкупить. Назывались три матча и две суммы (1,5 млн и 3 млн за результат). Позже Перезва попал в расширенный список арбитров РПЛ. 

Было возбуждено дело в отношении владельца клуба Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова. Еще один арбитр – Богдан Головко, работавший на одной из трех подозрительных игр «Торпедо», – помещен под домашний арест. «Торпедо» исключили из РПЛ, но оставили в Первой лиге.

– Что сейчас с Богданом Головко? Один из двух судей в деле «Торпедо». 

– Он под домашним арестом, насколько я знаю. 

– Он обращался к юристам РФС за помощью? 

– Думаю, что в данной конкретной ситуации поддержки от РФС не будет. Не могу рассказать почему… Но Богдан поступил не так, как мы от него ожидали.

Наша профилактика в отношении него не сработала. 

– А каких действий от него ждали? 

– Мы же общаемся с судьями. Постоянно говорим: есть короткая жизненная стратегия, есть долгосрочная. Второе всегда спокойнее, доходнее, вызывает больше уважения. Будешь в РПЛ, и официальный один миллион рублей на карточке не будет какой-то проблемой. Да, не сразу. Ну пусть не миллион, но 500-700 тысяч рублей [в месяц] вполне можно заработать, очень солидные деньги. 

Главное: есть куда стремиться. 

Понимаем, в Первой и Второй лигах платят немного, но есть страны, где ситуация хуже. Где впереди нет РПЛ с хорошими бонусами и зарплатами. У нас всегда ищут негативное в футболе и действительности. Но есть и хорошее – об этом тоже надо говорить. 

Исходим из того, что молодые арбитры (если говорить о той цитате Мутко), сейчас не имеют никакого морального права на эти рюкзаки. Рядом иностранный специалист, который верит в них, продвигает, дает перспективу в будущем оказаться в списках ФИФА и зарабатывать.

Для меня странно, если человек не готов терпеть и соглашается на какие-то там предложения. Когда ты первый сезон работаешь в Первой лиге, в тебе видят перспективу – и ты во что-то вляпываешься… 

Мне кажется, такие действия очень нелогичные и, к сожалению, неумные. 

– Максим Перезва – другой фигурант дела «Торпедо» – поступил правильно? Он попал в список судей РПЛ на сезон. 

– Суд [по делу «Торпедо»] закончится – и вы узнаете, как он поступил. Я не могу комментировать. Во-первых, тайна следствия. Во-вторых, многих вещей не знаю, а только предполагаю. 

– При этом Перезва в новом сезоне не судил в РПЛ – только четыре игры в Кубке и один матч в Первой лиге. С чем это связано? 

– С качеством его работы, подготовки. У нас не все судьи сразу получают шанс – кто-то более готов, кто-то менее. 

Перезву пока подводят к РПЛ через назначения резервным арбитром, через матчи Кубка. Это важная часть системы Мажича. Раньше вообще не помню, чтобы резервный получал оценку ниже 8,4 (высший балл за работу на матчах РПЛ – Спортс”). Сейчас такое случается. 

Тобой не просто дыру затыкают, а изучают – насколько ментально готов к РПЛ. Реально помог в своей зоне или просто таблички поднимал? Представьте: идет матч «Спартак» – ЦСКА, где тренеры, как два актера, реагируют друг на друга. И тебе надо погасить это заранее. Без помощи главного. 

Справишься? Объяснишь грамотно решение тренеру, успокоишь его, чтобы работу на поле воспринимали правильно? Или проявишь малодушие и не заметишь, когда тренер шалит? 

Простор для работы – огромный, – сказал Каманцев в большом интервью Спортсу”.

Что не так с нашими судьями? Большой разговор с их боссом

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
