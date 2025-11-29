14

«Зенит» проведет сборы в Дохе, Абу-Даби и Дубае в январе и феврале («СЭ»)

«Зенит» съездит на сборы в Катар и ОАЭ.

Зимой «Зенит» проведет три сбора в других странах.

По информации «Спорт-Экспресса», с 15 по 26 января команда Сергея Семака будет готовиться ко второй части сезона в Дохе. 

Период с 29 января по 12 февраля «Зенит» проведет в Абу-Даби. Наконец, с 14 по 27 февраля петербуржцы будут находиться в Дубае, после чего вернутся в Россию.

Последний матч перед зимней паузой вице-чемпионы России сыграют 6 декабря – против «Акрона» в Мир РПЛ.

На что вообще способна эта «Балтика»? Опрос после победы над «Спартаком»25335 голосов
Бороться за чемпионствоБалтика
Быть в топ-3Андрей Талалаев
Максимум топ-5премьер-лига Россия
Весной провалятсяСпартак
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
