  Шпилевский о 2:1 с «Акроном» и тумане: «Я отказался поменять мяч, и что? Почему мы должны? Условия были как в первом тайме. Заслуженная победа «Пари НН»
17

Шпилевский о 2:1 с «Акроном» и тумане: «Я отказался поменять мяч, и что? Почему мы должны? Условия были как в первом тайме. Заслуженная победа «Пари НН»

Алексей Шпилевский о матче с «Акроном»: заслуженная победа «Пари НН».

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский заявил, что нижегородцы заслуженно обыграли «Акрон» в матче 17‑го тура Мир РПЛ.

Встреча в Самаре завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. «Пари НН» прервал восьмиматчевую серию без побед в РПЛ. Игра проходила в сильный туман.

– Эта победа сейчас позволяет выдохнуть?

– В первую очередь, я рад за ребят. Вернулось то, чего мы заслужили во многих матчах. Заслуженная победа. Первый тайм был полностью под нашим контролем, и структура феноменальная, много моментов. Но концовка оказалась немного нервозной.

– Почему третий гол, который был отменен по итогу, вы так безэмоционально восприняли?

– Привык, что у «Пари НН» все постоянно проверяется, пенальти не даются, офсайды и голы отменятся. Потому я уже пытаюсь к этому спокойно относиться.

– В перерыве предложили поменять мяч, но представители «Пари НН» отказались. Почему?

– Я отказался, и что? Почему мы должны менять мяч? Погодные условия были такие же, как и в первом тайме, – сказал Шпилевский.

«Пари НН» отказался сменить красный мяч на белый в игре с «Акроном» при сильном тумане, написал Шнякин: «Сраные суеверия: ведем, ничего менять нельзя! И пофиг на удобства зрителя»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
