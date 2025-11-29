Дзюба об 1:2 с «Пари НН»: «Акрон» обделался. Я нормальный, не в судье дело – был только вопрос, когда Сарфо ударил меня по ноге»

Артем Дзюба об 1:2 с «Пари НН»: «Акрон» просто обделался.

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба заявил, что команда провалила матч 17‑го тура Мир РПЛ против «Пари НН ».

Встреча в Самаре завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Дзюба забил единственный мяч «Акрона ».

– Просто обделались.

– Есть по судейству вопросы?

– Нет, нет вопросов по судейству. Я нормальный, не в судье дело.

– А момент в штрафной площади, когда ты упал?

– Тут вообще вопрос был, да. Он ударил меня по ноге, – сказал Дзюба.

Артем упал в борьбе с Алексом Опоку Сарфо на 60-й минуте игры. Арбитр Владислав Целовальников не увидел нарушения правил в этом эпизоде.