Дзюба об 1:2 с «Пари НН»: «Акрон» обделался. Я нормальный, не в судье дело – был только вопрос, когда Сарфо ударил меня по ноге»
Артем Дзюба об 1:2 с «Пари НН»: «Акрон» просто обделался.
Нападающий «Акрона» Артем Дзюба заявил, что команда провалила матч 17‑го тура Мир РПЛ против «Пари НН».
Встреча в Самаре завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Дзюба забил единственный мяч «Акрона».
– Просто обделались.
– Есть по судейству вопросы?
– Нет, нет вопросов по судейству. Я нормальный, не в судье дело.
– А момент в штрафной площади, когда ты упал?
– Тут вообще вопрос был, да. Он ударил меня по ноге, – сказал Дзюба.
Артем упал в борьбе с Алексом Опоку Сарфо на 60-й минуте игры. Арбитр Владислав Целовальников не увидел нарушения правил в этом эпизоде.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
