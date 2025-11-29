«Пари НН» отказался сменить красный мяч на белый в игре с «Акроном» при сильном тумане, написал Шнякин: «Сраные суеверия: ведем, ничего менять нельзя! И пофиг на удобства зрителя»

«Пари НН» не захотел менять красный матч на белый в матче с «Акроном».

Комментатор Дмитрий Шнякин высказался об использовании красного мяча на матче «Акрона » и «Пари НН».

Команды играют в матче 17-го тура Мир РПЛ в условиях сильного тумана . Нижегородцы ведут со счетом 2:1 (второй тайм).

«Видите мяч? А он есть. В Самаре +4, прогнозы погоды обещают облачность и туманы, но не снег. Самарские туманы, надеюсь, давно никого не удивляют.

Отсюда вопрос: кто решил, что в туман и на зеленом, не испорченным снегом поле, красный мяч будет смотреться контрастнее белого? Ну наоборот же! Более того, красный мяч в игре красно-черной команды – это плохо вдвойне.

Обращение к РПЛ , к организаторам матча в Самаре: можно в перерыве выкатить уже белые мячи? Ну невозможно же», – написал комментатор в ходе первого тайма.

«Хотите прикол по поводу мячей? По ходу первого тайма умолял о замене красных на белые не только я. Многие другие телеграм-блогеры отметили, что мяч в кадре попросту не существует.

Я написал нашему боссу Тащину. Александр Григорьевич включился – попросил продюсеров в Самаре настоять на смене мячей. И она почти произошла перед стартом второго тайма, но… «Пари НН» не захотел, а смена может произойти только с согласия обеих сторон», – заключил комментатор матча Петр Коптев. А ведь даже игрок Пари НН Шнапцев в перерыве жаловался.

Догадаетесь, почему гости отказались? :) Ну давайте, легко догадаться. Суеверия, конечно. Сраные суеверия в нашем футболе, о них я как раз на днях писал. Уверен, что логика простая: ведем после первого тайма, все хорошо, ничего на фарт менять нельзя! И пофиг на удобства зрителя», – добавил Шнякин во втором тайме.

