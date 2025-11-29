  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Пари НН» отказался сменить красный мяч на белый в игре с «Акроном» при сильном тумане, написал Шнякин: «Сраные суеверия: ведем, ничего менять нельзя! И пофиг на удобства зрителя»
Фото
72

«Пари НН» отказался сменить красный мяч на белый в игре с «Акроном» при сильном тумане, написал Шнякин: «Сраные суеверия: ведем, ничего менять нельзя! И пофиг на удобства зрителя»

«Пари НН» не захотел менять красный матч на белый в матче с «Акроном».

Комментатор Дмитрий Шнякин высказался об использовании красного мяча на матче «Акрона» и «Пари НН».

Команды играют в матче 17-го тура Мир РПЛ в условиях сильного тумана. Нижегородцы ведут со счетом 2:1 (второй тайм).

«Видите мяч? А он есть. В Самаре +4, прогнозы погоды обещают облачность и туманы, но не снег. Самарские туманы, надеюсь, давно никого не удивляют.

Отсюда вопрос: кто решил, что в туман и на зеленом, не испорченным снегом поле, красный мяч будет смотреться контрастнее белого? Ну наоборот же! Более того, красный мяч в игре красно-черной команды – это плохо вдвойне.

Обращение к РПЛ, к организаторам матча в Самаре: можно в перерыве выкатить уже белые мячи? Ну невозможно же», – написал комментатор в ходе первого тайма.

«Хотите прикол по поводу мячей? По ходу первого тайма умолял о замене красных на белые не только я. Многие другие телеграм-блогеры отметили, что мяч в кадре попросту не существует.

Я написал нашему боссу Тащину. Александр Григорьевич включился – попросил продюсеров в Самаре настоять на смене мячей. И она почти произошла перед стартом второго тайма, но… «Пари НН» не захотел, а смена может произойти только с согласия обеих сторон», – заключил комментатор матча Петр Коптев. А ведь даже игрок Пари НН Шнапцев в перерыве жаловался.

Догадаетесь, почему гости отказались? :) Ну давайте, легко догадаться. Суеверия, конечно. Сраные суеверия в нашем футболе, о них я как раз на днях писал. Уверен, что логика простая: ведем после первого тайма, все хорошо, ничего на фарт менять нельзя! И пофиг на удобства зрителя», – добавил Шнякин во втором тайме.

Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»

На что вообще способна эта «Балтика»? Опрос после победы над «Спартаком»25262 голоса
Бороться за чемпионствоБалтика
Быть в топ-3Андрей Талалаев
Максимум топ-5премьер-лига Россия
Весной провалятсяСпартак
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Дмитрия Шнякина
logoПари НН
logoАкрон
Самара-Арена
logoпремьер-лига Россия
logoДмитрий Шнякин
болельщики
Александр Тащин
logoМатч ТВ
телевидение
logoМаксим Шнапцев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Акрон» уступил «Пари НН» – 1:2. Боселли с пенальти забил победный, у Дзюбы тоже гол
29 ноября, 13:03
Дзюба забил 245-й гол в карьере и обновил рекорд российского футбола. 37-летний форвард «Акрона» отличился в игре с «Пари НН»
29 ноября, 12:32Видео
«Акрон» и «Пари НН» играют в условиях сильного тумана в Самаре
29 ноября, 12:24Фото
Главные новости
Ташуев о словах про «Спартак»: «Я говорил, что шучу – читайте контекст, а не только заголовок. Люди видят только то, что хотят видеть»
9 минут назад
«Барселона» – «Атлетико». Ямаль, Альварес, Рафинья и Симеоне играют. Онлайн-трансляция
19 минут назадLive
Чемпионат Испании. «Барселона» принимает «Атлетико», «Реал» сыграет с «Атлетиком» в среду
20 минут назадLive
Кубок Германии. 1/8 финала. «Боруссия» Дортмунд принимает «Байер», «РБ Лейпциг» против «Магдебурга», «Бавария» сыграет с «Унионом» в среду
20 минут назадLive
Кубок Италии. 1/8 финала. «Ювентус» против «Удинезе», «Интер» сыграет с «Венецией» в среду, «Лацио» примет «Милан» в четверг
20 минут назадLive
Холанд забил 100-й гол в АПЛ в 111-м матче – быстрее всех в истории
21 минуту назад
Смолов про Кривцова и маску Человека-паука: «Он говорит: «Мне все напихали. Что я такого сделал?» Типа: другие тоже подставляли команду, им ничего не говорили»
35 минут назадВидео
Чемпионат Англии. «Ман Сити» в гостях у «Фулхэма», «Ньюкасл» против «Тоттенхэма», «Арсенал», «Ливерпуль» и «Челси» проведут матчи в среду, «МЮ» – в четверг
49 минут назадLive
На ЧМ–2026 сыграют 48 сборных. Отличите их по логотипам?
50 минут назадСпецпроект
Пеп Гвардиола: «Хотим быть как можно ближе к «Арсеналу». Но дело не в соперниках, а в том, как вы играете»
52 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Фулхэм» – «Манчестер Сити». 1:3 – у Холанда гол и пас, Рейндерс, Фоден, Смит-Роу тоже забили. Онлайн-трансляция
3 минуты назадLive
Кукурелья об интересе «Ман Сити»: «Когда зовет Гвардиола, на коленях поползешь, если нужно. Но из-за запросов «Брайтона» договориться не удалось»
5 минут назад
Агент Тюкавина: «За рубеж уезжать – нужен правильный клуб. У Сафонова к декабрю ноль матчей, Чалов не играет... Для Константина футбол на первом месте, а к саудовцам он точно не поедет»
17 минут назад
«Боруссия» Дортмунд – «Байер». Адейеми и Гримальдо играют. Онлайн-трансляция
19 минут назадLive
«Ювентус» – «Удинезе». Йылдыз и Дэвид играют. Онлайн-трансляция
19 минут назадLive
Кубок Испании. «Алавес» разгромил «Португалете», «Мальорка» победила «Нумансию», «Сосьедад» Захаряна проведет матч с «Реус Реддис» в среду
20 минут назадLive
Ибрагимович, Алиша Леманн, Паолини и Ганна вошли в число факелоносцев Олимпиады-2026
25 минут назад
Дмитриев о словах Талалаева, что «Спартак» уже не та грозная сила для «Балтики»: «Про «Спартак» никто вообще не должен говорить. Хотели показать ему, что это не так, но не получилось»
45 минут назад
Экс-форвард ЦСКА Думбия о расизме: «До приезда в Россию проблем не возникало. Фанаты «Спартака» что-то выкрикивали, соперники пытались выбить из колеи, но я очень крепок психологически»
сегодня, 19:09
Черчесов считает, что к «Спартаку» готовиться сложнее всего: «На всех позициях игроки высокого уровня, и не знаешь, кто выйдет. Как с одеялом: натянешь на голову – ноги замерзнут. Надеюсь, «Зенит» не обидится»
сегодня, 18:19