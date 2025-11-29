У «Пари НН» первая победа с сентября – 2:1 с «Акроном». Дальше – «Динамо» Махачкала

У «Пари НН» первая победа в чемпионате России с сентября.

«Пари НН» одержал победу впервые с сентября.

Команда Алексея Шпилевского обыграла «Акрон » (2:1) в 17-м туре Мир РПЛ.

До этого нижегородцы в последний раз побеждали во всех турнирах 13 сентября – 3:1 с «Оренбургом». После этого на счету клуба было 6 поражений и 2 ничьих в чемпионате России.

В следующем туре 7 декабря «Пари НН » сыграет в гостях с «Динамо » Махачкала.