У «Пари НН» первая победа с сентября – 2:1 с «Акроном». Дальше – «Динамо» Махачкала
У «Пари НН» первая победа в чемпионате России с сентября.
«Пари НН» одержал победу впервые с сентября.
Команда Алексея Шпилевского обыграла «Акрон» (2:1) в 17-м туре Мир РПЛ.
До этого нижегородцы в последний раз побеждали во всех турнирах 13 сентября – 3:1 с «Оренбургом». После этого на счету клуба было 6 поражений и 2 ничьих в чемпионате России.
В следующем туре 7 декабря «Пари НН» сыграет в гостях с «Динамо» Махачкала.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
