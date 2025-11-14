  • Спортс
  • Руни положился бы на Роналду в финале, назвал Скоулза лучшим, с кем играл, Чжи Суна – самым недооцененным, Эвра – самым веселым, Кэррика – лучшим тусовщиком
Руни положился бы на Роналду в финале, назвал Скоулза лучшим, с кем играл, Чжи Суна – самым недооцененным, Эвра – самым веселым, Кэррика – лучшим тусовщиком

Уэйн Руни положился бы на Криштиану Роналду в финале.

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни ответил на короткий блиц-опрос о бывших партнерах по команде. 

Лучший игрок, с которым вы играли. 

Пол Скоулз.

Самый недооцененный игрок. 

– Пак Чжи Сун. 

Кто больше всех тренируется?

– Гари Невилл и Райан Гиггз

Самый веселый партнер по команде. 

Патрис Эвра

Кто лидер?

– Гари Невилл. 

Кто не любит проигрывать?

– Я.

Кто чаще всех выводил других из себя?

– Даррен Флетчер

Кто, скорее всего, опоздает?

Поль Погба и Люк Шоу.

Худший вкус в музыке. 

– У испанцев, Давид Де Хеа, например. 

Кто любит соревноваться больше всех?

– Я и Рио Фердинанд.

Лучший тусовщик. 

– Майкл Кэррик. 

Игрок, на которого вы бы положились в финале. 

– Криштиану Роналду, – сказал Руни. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Players Sayings
