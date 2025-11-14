Руни положился бы на Роналду в финале, назвал Скоулза лучшим, с кем играл, Чжи Суна – самым недооцененным, Эвра – самым веселым, Кэррика – лучшим тусовщиком

Уэйн Руни положился бы на Криштиану Роналду в финале.

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед » и сборной Англии Уэйн Руни ответил на короткий блиц-опрос о бывших партнерах по команде.

– Лучший игрок, с которым вы играли.

– Пол Скоулз .

– Самый недооцененный игрок.

– Пак Чжи Сун.

– Кто больше всех тренируется?

– Гари Невилл и Райан Гиггз .

– Самый веселый партнер по команде.

– Патрис Эвра .

– Кто лидер?

– Гари Невилл.

– Кто не любит проигрывать?

– Я.

– Кто чаще всех выводил других из себя?

– Даррен Флетчер

– Кто, скорее всего, опоздает?

– Поль Погба и Люк Шоу.

– Худший вкус в музыке.

– У испанцев, Давид Де Хеа, например.

– Кто любит соревноваться больше всех?

– Я и Рио Фердинанд.

– Лучший тусовщик.

– Майкл Кэррик.

– Игрок, на которого вы бы положились в финале.

– Криштиану Роналду, – сказал Руни.