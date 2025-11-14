Руни положился бы на Роналду в финале, назвал Скоулза лучшим, с кем играл, Чжи Суна – самым недооцененным, Эвра – самым веселым, Кэррика – лучшим тусовщиком
Уэйн Руни положился бы на Криштиану Роналду в финале.
Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни ответил на короткий блиц-опрос о бывших партнерах по команде.
– Лучший игрок, с которым вы играли.
– Пол Скоулз.
– Самый недооцененный игрок.
– Пак Чжи Сун.
– Кто больше всех тренируется?
– Гари Невилл и Райан Гиггз.
– Самый веселый партнер по команде.
– Патрис Эвра.
– Кто лидер?
– Гари Невилл.
– Кто не любит проигрывать?
– Я.
– Кто чаще всех выводил других из себя?
– Даррен Флетчер
– Кто, скорее всего, опоздает?
– Поль Погба и Люк Шоу.
– Худший вкус в музыке.
– У испанцев, Давид Де Хеа, например.
– Кто любит соревноваться больше всех?
– Я и Рио Фердинанд.
– Лучший тусовщик.
– Майкл Кэррик.
– Игрок, на которого вы бы положились в финале.
– Криштиану Роналду, – сказал Руни.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Players Sayings
