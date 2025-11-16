  • Спортс
  • Шченсны об уходе из «Арсенала»: «Единственный момент в карьере, который разбил мне сердце по-настоящему. Помню, как вернулся домой и расплакался»
12

Шченсны об уходе из «Арсенала»: «Единственный момент в карьере, который разбил мне сердце по-настоящему. Помню, как вернулся домой и расплакался»

Вратарь «Барселоны» Войчех Шченсны вспомнил о болезненном уходе из «Арсенала» в 2017 году.

В разговоре с бывшим тренером «канониров» Арсеном Венгером в рамках документального фильма поляк рассказал о моменте, когда француз сообщил ему, что клуб больше не нуждается в нем.

«Это был единственный момент в моей карьере, который по-настоящему разбил мне сердце. Помню, как вернулся домой и расплакался.

Я хотел перейти в «Ювентус», потому что вы дали мне понять, что это лучший выход на тот момент, и что мне нужно уйти из «Арсенала», – сказал Шченсны.

Затем голкипер спросил Венгера, было ли это решение принято им в тот момент или двумя годами ранее, когда его застали курящим в душе.

«Думаю, вы уже приняли решение два года назад, и то, что я делал с тех пор, не имело значения», – отметил он.

В ответ Венгер признал, что пришел к этой мысли двумя годами ранее, поскольку чувствовал, что игрок слишком расслабился. Войчех согласился: «Думаю, я тогда слишком расслабился», однако добавил, что после двух лет [аренды] в «Роме» тренер «совершил ошибку, не вернув» его.

Венгер допустил такую ​​возможность, сказав, что совершил много ошибок в своей карьере.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
