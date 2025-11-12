Кафанов о пенальти: «Мы ищем какую-то систему: первый удар влево, второй вправо. По центру бьет – ногу не оставляем»

Виталий Кафанов дал совет вратарям сборной России.

Национальная команда сегодня, 12 ноября, проведет матч против сборной Перу, встреча состоится в Санкт-Петербурге на «Газпром-арене» и начнется в 20:00 по московскому времени.

Виталий Кафанов перед матчем рассказал вратарям, как нужно действовать при пенальти.

«Смотрим картинку: первый удар влево, второй вправо. Мы ищем какую-то систему, но в любом случае по центру нет [варианта].

Когда [игрок] готовится, он просто выбирает, вправо или влево. По центру бьет – мы ногу не оставляем», – сказал Кафанов во влоге сборной России на ВидеоСпортсе’‘.