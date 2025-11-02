  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Дрогунов сделал предложение девушке в перерыве матча «Динамо» Брянск с тамбовским «Спартаком». Хавбек подарил ей букет и протянул коробку с кольцом, встав на колено
Видео
7

Дрогунов сделал предложение девушке в перерыве матча «Динамо» Брянск с тамбовским «Спартаком». Хавбек подарил ей букет и протянул коробку с кольцом, встав на колено

Игрок брянского «Динамо» сделал предложение своей девушке на футбольном поле.

Полузащитник «Динамо» Брянск Владислав Дрогунов сделал предложение своей девушке на матче с тамбовским «Спартаком».

«Динамо» дома обыграло «Спартак» (3:1) в матче LEON Второй лиги Б.

В перерыве футболист прямо на поле подарил возлюбленной букет, встал на колено и протянул коробочку с кольцом. Девушка прослезилась и сказала да.

«Рома» против «Милана» в Серии А. Кто победит?3665 голосов
РомаРома
Будет ничьясерия А Италия
МиланМилан
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Брянск Today»
logoВторая лига Б
девушки и спорт
logoДинамо Брянск
стадионы
logoСпартак Тамбов
Владислав Дрогунов
светская хроника
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Время рассказать, что находится под капотом блогов на Спортсе’’ – слушайте в подкасте «Коллеги, добрый день!»
12 минут назадВакансия
Батраков – в шорт-листе «ПСЖ». Парижане могут сделать «Локо» предложение летом («Матч ТВ»)
17 минут назад
Александр Мостовой: «Помню, мне кто‑то сказал, что «Динамо» может стать чемпионом в этом сезоне. Я долго смеялся»
34 минуты назад
Чемпионат Италии. «Интер» в гостях у «Вероны», «Милан» против «Ромы»
37 минут назад
Петржела о «Зените»: «Главный претендент на титул – их ничто не остановит после победы над «Локомотивом». Но Семака нужно уволить после этого сезона»
37 минут назад
Криштиану Роналду: «Футбол – моя жизнь. Хочу продолжать, пока ноги позволяют. Страсть все еще есть»
58 минут назад
Чемпионат России. «Балтика» сыграет с «Ахматом», «Краснодар» против «Спартака»
сегодня, 11:01
Селюк о Шпилевском: «Говорили, что Гончаренко в «Пари НН» – дно, но снизу постучали. В «Арисе» он был мальчиком на побегушках, а возомнил себя тренером. Нижегородцам надо искать нового»
сегодня, 10:32
Защитник «Севильи» Маркао недоволен судейством матча с «Атлетико»: «Я зол. При малейшем нашем касании – пенальти. Если их касание – ничего, продолжайте. Странные вещи»
сегодня, 10:28
«Краснодар» за 2.12 или «Спартак» за 3.80? Следите за матчем с бонусом до 100 000 рублей от БЕТСИТИ
сегодня, 10:00Реклама
Ко всем новостям
Последние новости
«Милан» – «Рома». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
2 минуты назад
Каррерас о не забившем пенальти Винисиусе: «Ему не нужно извиняться передо мной. Я люблю его – он невероятный партнер по команде, у нас отличные отношения»
8 минут назад
«Барселона» – «Эльче». Онлайн-трансляция начнется в 20:30
11 минут назад
Дембеле может не сыграть с «Баварией» в ЛЧ из-за рецидива травмы. У вингера «ПСЖ» болело бедро на матче с «Ниццей»
22 минуты назад
«Верона» – «Интер». Лаутаро и Чалханоглу в старте. Онлайн-трансляция
40 минут назадLive
«Мне приснился Фергюсон – он фартовый, столько титулов выиграл, поэтому я был уверен, что победим. Не знал только, с каким счетом». Канчельскис после победы брянского «Динамо» в группе Второй лиги Б
40 минут назадВидео
Ширер о «Тоттенхэме»: «Они опозорились с «Челси», их освистали дома. Франк благодарил фанатов, но игроки хотели уйти с поля как можно скорее»
46 минут назад
Левандовски, Ольмо и Ямаль – в заявке «Барселоны» на матч с «Эльче»
47 минут назад
Брянское «Динамо» выиграло свою группу Второй лиги Б. Команду тренирует Канчельскис
47 минут назадВидео
«Оренбург» победил «Сочи» – 3:1. Хозяева выиграли впервые за 5 матчей, гости уступили в 3 из 4 последних игр
сегодня, 11:00