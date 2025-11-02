Дрогунов сделал предложение девушке в перерыве матча «Динамо» Брянск с тамбовским «Спартаком». Хавбек подарил ей букет и протянул коробку с кольцом, встав на колено
Игрок брянского «Динамо» сделал предложение своей девушке на футбольном поле.
Полузащитник «Динамо» Брянск Владислав Дрогунов сделал предложение своей девушке на матче с тамбовским «Спартаком».
«Динамо» дома обыграло «Спартак» (3:1) в матче LEON Второй лиги Б.
В перерыве футболист прямо на поле подарил возлюбленной букет, встал на колено и протянул коробочку с кольцом. Девушка прослезилась и сказала да.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Брянск Today»
