Дрогунов сделал предложение девушке в перерыве матча «Динамо» Брянск с тамбовским «Спартаком». Хавбек подарил ей букет и протянул коробку с кольцом, встав на колено

Игрок брянского «Динамо» сделал предложение своей девушке на футбольном поле.

Полузащитник «Динамо » Брянск Владислав Дрогунов сделал предложение своей девушке на матче с тамбовским «Спартаком ».

«Динамо» дома обыграло «Спартак» (3:1) в матче LEON Второй лиги Б.

В перерыве футболист прямо на поле подарил возлюбленной букет, встал на колено и протянул коробочку с кольцом. Девушка прослезилась и сказала да.