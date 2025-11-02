Адиев о 0:2: «Махачкала» перебила нас заменами. Не хватило нападающих и фланговых, чтобы выдержать темп»
Магомед Адиев оценил поражение «Крыльев Советов» от «Динамо» Махачкала (0:2).
Тренер самарского клуба высказался после матча 14‑го тура РПЛ.
«В первом тайме мы нормально играли, была вязкая игра на таком поле, много борьбы. Вначале соперник забил, а мы не смогли реализовать свои моменты.
Во втором тайме мы немного перестроились, пытались играть в длину. Но, конечно, в концовке матча соперник был сильнее. Они нас перебили заменами. У нас в этом плане номинальных нападающих и фланговых игроков не хватило, чтобы выдержать этот темп», — сказал Адиев.
