Липко о проблемах Станковича в «Спартаке»: «Иностранные тренеры дают свободу игрокам, а русским она не идет на пользу»

Александр Липко: русским игрокам свобода не идет на пользу.

Бывший защитник «Спартака» Александр Липко высказал мнение о причинах трудностей Деяна Станковича в московском клубе.

– Почему у Станковича плохо складывается карьера в «Спартаке», в чем причины?

– У иностранных тренеров не идет, потому что у них другой менталитет, другие люди. С зарубежными футболистами хорошо общаются, а с российскими нужен совсем другой подход, другая дисциплина.

Иностранные тренеры дают свободу футболистам, а как показывает практика, русским игрокам свобода не идет на пользу.

– Повлияет ли как-то результат прошлого матча «Краснодар» – «Спартак» на игру 2 ноября? Тогда «Спартак» обыграл «быков» в гостях 3:0.

– Этот результат прошлого матча точно будет в головах игроков «Краснодара », – сказал бывший защитник красно-белых.