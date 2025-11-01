Липко о проблемах Станковича в «Спартаке»: «Иностранные тренеры дают свободу игрокам, а русским она не идет на пользу»
Александр Липко: русским игрокам свобода не идет на пользу.
Бывший защитник «Спартака» Александр Липко высказал мнение о причинах трудностей Деяна Станковича в московском клубе.
– Почему у Станковича плохо складывается карьера в «Спартаке», в чем причины?
– У иностранных тренеров не идет, потому что у них другой менталитет, другие люди. С зарубежными футболистами хорошо общаются, а с российскими нужен совсем другой подход, другая дисциплина.
Иностранные тренеры дают свободу футболистам, а как показывает практика, русским игрокам свобода не идет на пользу.
– Повлияет ли как-то результат прошлого матча «Краснодар» – «Спартак» на игру 2 ноября? Тогда «Спартак» обыграл «быков» в гостях 3:0.
– Этот результат прошлого матча точно будет в головах игроков «Краснодара», – сказал бывший защитник красно-белых.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metaratings
