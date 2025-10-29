Масалитин – молодым игрокам: «Если считаешь, что у тебя «яйца Фаберже» между ног, то любуйся ими на скамейке. Идите за практикой, доказывайте, что можете показывать хороший футбол»

Валерий Масалитин призвал молодых футболистов стремиться получать игровое время.

«Возьмите пример Пруцева – ушел за игровой практикой и как раскрылся! Он получает удовольствие от футбола. И правильно сделал.

А если считаешь, что вместо мужского достоинства у тебя между ног «яйца Фаберже», то сиди и любуйся ими на скамейке запасных. Но тогда не нужно потом под конец карьеры говорить, что жалеешь об упущенных шансах. Что твоя карьера могла сложиться иначе, если бы ты рискнул, когда были варианты куда-то уйти, а не сидеть годами в запасе.

Иди сейчас за игровой практикой и доказывай, что можешь показывать хороший футбол. Я не говорю это прямо конкретно кому-то из ребят, я говорю это всем молодым футболистам. Вперед, парни! Доказывайте», – сказал бывший футболист ЦСКА.