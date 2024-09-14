Бонифасе приспустил шорты, празднуя гол «Хоффенхайму»: «Я не хотел никого провоцировать. Это тикток-тренд в Нигерии»
Виктор Бонифасе необычно отпраздновал гол в матче с «Хоффенхаймом».
«Байер» одержал победу со счетом 4:1 в 3-м туре Бундеслиги.
На 30-й минуте нападающий леверкузенской команды Бонифасе забил свой первый гол в этом матче, сделав счет 2:0. Он отпраздновал взятие ворот, подбежав к трибуне болельщиков «Байера» и приспустив шорты. Он не получил карточку за это.
«Я не хотел никого провоцировать. Это тикток-тренд в Нигерии», – объяснил ситуацию футболист.
Фото: кадр из трансляции
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport1
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