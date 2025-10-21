Энрике о Дембеле: «Золотой мяч» закончился и больше ничего не значит. Для «ПСЖ» гораздо важнее энергия Усмана и то, какой он человек»

Луис Энрике заявил, что «Золотой мяч» не изменил его отношения к Усману Дембеле.

«Вы [журналисты] смотрите на вещи по-другому. Он не «Золотой мяч», он Усман Дембеле . Его личность и энергия, которую он привносит, гораздо важнее для команды.

«Золотой мяч » закончился. Для вас это важно, но это ничего не значит. Для нас важно вернуть Маркиньоса, Дезире Дуэ и Усмана! Я больше доволен его энергией и тем, какой он человек, чем его «Золотым мячом», – сказал главный тренер «ПСЖ ».