Сын Роналду сыграл за сборную Португалии U15 – под 7-м номером против Японии. Отец поздравил его с дебютом: «Очень горжусь тобой»
Сын Криштиану Роналду дебютировал за юношескую сборную Португалии.
Криштиану Роналду-младший принял участие в игре против сборной Японии U15 в рамках турнира имени Влатко Марковича (4:1). Он вышел на поле на 53-й минуте при счете 3:0 – к тому моменту Рафаэл Кабрал оформил хет-трик.
Криштиану играл под 7-м номером – как и его отец. «Поздравляю тебя с дебютом за сборную Португалии, сынок. Очень горжусь тобой», – написал Криштиану Роналду-старший.
14 мая сборная Португалии U15 встретится с командой Греции, а 16-го – с Англией.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
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