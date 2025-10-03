  • Спортс


Пальцев на вопрос о предвзятости судей к «Краснодару»: «Мне не впервой, нас «отлично» судили, когда я выступал за «Махачкалу». Пусть делают что хотят»

Валентин Пальцев ответил на вопрос о предвзятости судей на матчах «Краснодара».

– Мы часто слышим о том, что судьи «очень любят» «Краснодар». За время, которое вы тут, увидели какое‑то предвзятое отношение к вашему клубу?

– Мне не впервой. Вам, конечно, виднее, но, когда я выступал за «Махачкалу», нас «отлично» судили. Но я в судейское дело не хочу лезть, пусть делают что хотят. Есть ЭСК, шоу еще какие‑то, где работу судей оценят.

– Но решения ЭСК никак же не повлияют на результат уже завершившегося матча.

– Да, согласен.

– Но что тогда с этим делать?

– Не ко мне вопрос, к [главе РФС Александру] Дюкову, наверное, – сказал защитник «Краснодара».

После 10 туров Мир РПЛ «быки» набрали 20 очков и занимают 3-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего ЦСКА на одно очко.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
