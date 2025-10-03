Милорад Мажич объяснил удаление Джона Кордобы в матче с ЦСКА.

Форвард «Краснодара» был удален во втором тайме матча 7-го тура Мир РПЛ (1:1). Арбитр Рафаэль Шафеев показал Кордобе красную карточку за то, что он пнул мячом защитника армейцев Мойзеса Барбозу и зацепил шипами его руку.

– Почему вы доверяете молодым арбитрам главные матчи туров: Шафееву, Егорову...

– А какие у вас к ним вопросы?

– Шафеев удалил Кордобу в игре с ЦСКА. Егоров раздал карточки скамейке «Спартака».

– И что было неверно? Как вела себя скамейка? Кто поддержал бы Егорова, не покажи он карточки и не удали главного тренера? Кто был бы на его стороне? Я был на стадионе. Это был самый большой матч в карьере Егорова. Не сложилось ощущения, что он потерял над ним контроль.

Или Кордоба: игра остановлена, футболист хочет со всей силы пробить мячом в соперника – это агрессивное поведение. И это красная карточка. Посмотрите на поведение Кордобы в этом эпизоде: он видел поднятый флаг, видел, что находится в офсайде – и сделал то, что сделал... Мойзес просто стоял – он остановился.

Когда судья действует согласно правилам – мы против правил. Когда не действует – мы тоже против... Но так невозможно будет вообще играть в футбол! Молодым арбитрам нужно давать шанс. У нас есть группа перспективных судей с большим потенциалом, работающих в ФНЛ. Мы даже специально поменяли регламент: раньше арбитр должен был отработать в одном соревновании несколько лет, прежде чем мог подняться в более высокий дивизион. Сейчас мы открыли двери: кто талантлив, может сразу взлететь на уровень РПЛ , – сказал руководитель департамента судейства и инспектирования РФС.