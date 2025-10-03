Жедсон о ЦСКА: «Неважно, с кем «Спартак» играет. Все команды нужно уважать одинаково. Дерби – важный матч, но важны вообще все игры»
Жедсон поделился ожиданиями от матча «Спартака» с ЦСКА.
«Мы не должны беспокоиться о том, с кем будем играть. Мы должны уважать все команды одинаково. Неважно, с кем мы играем. Дерби для нас — важная игра. Но важны вообще все игры. Мы должны уважать всех соперников одинаково», – сказал хавбек «Спартака».
ЦСКА и «Спартак» встретятся в 11-м туре Мир РПЛ в воскресенье, 5 октября.
Опубликовал: Бoгдaн Бaёв
Источник: «Спорт-Экспресс»
