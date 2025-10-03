Сын Зидана Люка вызван в сборную Алжира на матчи с Сомали и Угандой. 27-летний вратарь сменил спортивное гражданство в сентябре

Люка Зидан получил вызов в сборную Алжира.

27-летний вратарь включен в состав алжирской сборной впервые после смены спортивного гражданства . В октябре Алжир сыграет в отборе на ЧМ-2026 с командами Сомали и Уганды.

Люка Зидан – сын чемпиона мира и Европы Зинедина Зидана. С 2024 года он выступает за «Гранаду», в 2014-2018 годах он играл сборные Франции различных возрастов.