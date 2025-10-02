Рамирес избежал серьезной травмы в матче с ЦСКА. В «Локомотиве» ждут результатов МРТ защитника («Матч ТВ»)
Кристиан Рамирес избежал серьезной травмы в матче с ЦСКА.
Защитник «Локомотива» был вынужденно заменен на 33-й минуте матча 5-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России (0:0, пенальти – 2:4). После игры главный тренер железнодорожников Михаил Галактионов сообщил, что у Рамиреса повреждение связок голеностопа.
По предварительным данным, Рамирес избежал серьезной травмы и сможет вернуться на поле в ближайшее время, сообщает «Матч ТВ». Участие защитника в ближайших матчах сборной Эквадора будет зависеть от результатов МРТ и окончательного диагноза.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
