Рамирес избежал серьезной травмы в матче с ЦСКА. В «Локомотиве» ждут результатов МРТ защитника («Матч ТВ»)

Кристиан Рамирес избежал серьезной травмы в матче с ЦСКА.

Защитник «Локомотива » был вынужденно заменен на 33-й минуте матча 5-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России (0:0, пенальти – 2:4). После игры главный тренер железнодорожников Михаил Галактионов сообщил , что у Рамиреса повреждение связок голеностопа.

По предварительным данным, Рамирес избежал серьезной травмы и сможет вернуться на поле в ближайшее время, сообщает «Матч ТВ ». Участие защитника в ближайших матчах сборной Эквадора будет зависеть от результатов МРТ и окончательного диагноза.