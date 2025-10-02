«Чикаго Файр» – третий клуб, против которого Месси не набрал очков в 2+ матчах. Рекорд у «Рубина» – 4 игры
«Чикаго Файр» стал третьим клубом, не пропустившим от Лионеля Месси в 2+ матчах.
«Интер Майами» проиграл команде из Иллинойса (3:5) в матче регулярного чемпионата МЛС. Аргентинский нападающий провел на поле весь матч и не отличился результативными действиями.
«Чикаго Файр» стал лишь третьим в списке клубов, против которых Месси провел 2 матча или более, но ни разу не забил и не отдал ни одной результативной передачи к данному моменту.
Ранее Лионель не совершил ни одного результативного действия в двух играх против «Ванкувер Уайткэпс» и в четырех матчах с «Рубином».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: MessivsRonaldo.app
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости