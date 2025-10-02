Нико Ковач: «Шлоттербек – лучший левый центральный защитник в Германии. С этим не поспоришь»

Нико Ковач похвалил Нико Шлоттербека.

Дортмундская «Боруссия » обыграла «Атлетик» (4:1) в матче группового этапа Лиги чемпионов .

О ротации

«У нас хороший состав. Ротация необходима, ведь те, кому не приходится играть каждый три дня, не понимаю, насколько изнурителен график. Поэтому хорошо, что мы сделали некоторые изменения. «Атлетик » также сделал шесть замен – это часть футбола высокого уровня»

О возможном вызове Нико Шлоттербека в сборную Германии

«Он лучший левый центральный защитник в Германии. С этим не поспоришь», – сказал главный тренер дортмундской «Боруссии» Нико Ковач .