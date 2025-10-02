Нико Ковач: «Шлоттербек – лучший левый центральный защитник в Германии. С этим не поспоришь»
Нико Ковач похвалил Нико Шлоттербека.
Дортмундская «Боруссия» обыграла «Атлетик» (4:1) в матче группового этапа Лиги чемпионов.
О ротации
«У нас хороший состав. Ротация необходима, ведь те, кому не приходится играть каждый три дня, не понимаю, насколько изнурителен график. Поэтому хорошо, что мы сделали некоторые изменения. «Атлетик» также сделал шесть замен – это часть футбола высокого уровня»
О возможном вызове Нико Шлоттербека в сборную Германии
«Он лучший левый центральный защитник в Германии. С этим не поспоришь», – сказал главный тренер дортмундской «Боруссии» Нико Ковач.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sport
