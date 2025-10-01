«Шанхай» Слуцкого не обыграл «Ульсан» в азиатской ЛЧ – 1:1. У команды ничья и поражение в двух матчах турнира

«Шанхай Шэньхуа» сыграл вничью с «Ульсаном» во 2-м туре общего этапа ЛЧ Азии.

На 48-й минуте счет открыл форвард Луис Асуэ, на 62-й сравнял нападающий Густав Людвигссон.

Команда Леонида Слуцкого не выигрывает в сезоне-2025/26 азиатской Лиги чемпионов: до ничьей с «Ульсаном» уступили корейскому «Канвону» (1:2). В последних шести играх у «Шэньхуа» только одна победа – крупная против «Мэйчжоу Хакка» в 26-м туре Суперлиги Китая (6:1).

В следующем матче «Шанхай» Слуцкого 17 октября 17 октября встретится в гостях с «Циндао Вест Кост», Спортс’’ покажет игру в прямом эфире. Начало трансляции в 15:00 по московскому времени.

6:1 – Слуцкий разнес «Мэйчжоу» в Суперлиге. Все еще в чемпионской гонке