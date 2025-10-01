Максим Петров: «Есть уверенность, что ни на какой спад «Балтика» не идет. Постараемся сохранить результаты, как в первых 10 турах»
Команда тренера Андрея Талалаева находится на 6-й позиции в Мир РПЛ, имея в активе 17 баллов в 10 матчах.
– При всей вашей долгой беспроигрышной серии можно отметить, что формально после сентябрьской паузы на игры сборных «Балтика» три матча не может выиграть в чемпионате – две ничьи и одно поражение. О спаде говорить уместно?
– Нет, у нас просто после паузы были хорошие соперники. Взять тот же «Зенит», с которым мы сыграли дома вничью.
У них в принципе хорошая команда, а после паузы она еще и прибавила здорово. Не случайно ей удалось после матча с нами обыграть на выезде «Краснодар», теперь разгромили дома «Оренбург».
Тот «Зенит», который приезжал к нам, был в очень хорошем состоянии, а мы не просто ничьи добились – в целом сыграли на равных. Никаких супермоментов у наших ворот им создать не удалось.
Далее была нулевая ничья с «Ростовом» – очень бегущая команда, которая тоже как раз в сентябре начала прибавлять. В матче с ними у «Балтики» получилась не очень хорошая игра, но мы добились ничьи с сильным соперником.
И вот ЦСКА – очень сильная команда. Мы дали ей неплохой бой, хоть и проиграли. Поэтому есть уверенность, что ни на какой спад «Балтика» не идет.
– Можно ожидать, что дальше игра и результаты будут примерно такие же, как в первые 10 туров?
– Мы будем работать, чтобы все продолжилось так же, как было в первых 10 турах.
Ничего не буду загадывать, но мы постараемся сохранить эти результаты, – сказал полузащитник «Балтики» Максим Петров.