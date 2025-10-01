Максим Петров: «Есть уверенность, что ни на какой спад «Балтика» не идет. Постараемся сохранить результаты, как в первых 10 турах»

Максим Петров не считает, что игра «Балтика» начинает ухудшаться.

Команда тренера Андрея Талалаева находится на 6-й позиции в Мир РПЛ, имея в активе 17 баллов в 10 матчах.

– При всей вашей долгой беспроигрышной серии можно отметить, что формально после сентябрьской паузы на игры сборных «Балтика» три матча не может выиграть в чемпионате – две ничьи и одно поражение. О спаде говорить уместно?

– Нет, у нас просто после паузы были хорошие соперники. Взять тот же «Зенит », с которым мы сыграли дома вничью.

У них в принципе хорошая команда, а после паузы она еще и прибавила здорово. Не случайно ей удалось после матча с нами обыграть на выезде «Краснодар», теперь разгромили дома «Оренбург».

Тот «Зенит», который приезжал к нам, был в очень хорошем состоянии, а мы не просто ничьи добились – в целом сыграли на равных. Никаких супермоментов у наших ворот им создать не удалось.

Далее была нулевая ничья с «Ростовом » – очень бегущая команда, которая тоже как раз в сентябре начала прибавлять. В матче с ними у «Балтики» получилась не очень хорошая игра, но мы добились ничьи с сильным соперником.

И вот ЦСКА – очень сильная команда. Мы дали ей неплохой бой, хоть и проиграли. Поэтому есть уверенность, что ни на какой спад «Балтика » не идет.

– Можно ожидать, что дальше игра и результаты будут примерно такие же, как в первые 10 туров?

– Мы будем работать, чтобы все продолжилось так же, как было в первых 10 турах.

Ничего не буду загадывать, но мы постараемся сохранить эти результаты, – сказал полузащитник «Балтики» Максим Петров .