Компани о 5:1 с «Пафосом»: «Победа казалось легкой, но на самом деле не была такой. Во 2-м тайме «Баварии» пришлось бороться и много работать, чтобы стабилизировать игру»

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани подвел итоги игры с «Пафосом».

Мюнхенский клуб одержал победу со счетом 5:1 во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

«Эта победа казалось легкой, но на самом деле не была такой. Мы победили, счет крупный, но я уверен, что против «Пафоса » будет сложно играть, особенно у них дома. Во втором тайме нам пришлось бороться и много работать, чтобы стабилизировать игру. Затем мы снова стали играть все опаснее. Уверен, что «Пафос» получит хороший опыт в Лиге чемпионов».

О ротации

«Мы доверяем всем нашим игрокам и выпускаем их на поле именно поэтому. Мы продолжим это делать. Самое главное для меня – дать игрокам, в которых я уверен, необходимую для игры веру в себя».

О возможной победе в ЛЧ

«Я очень четко сказал перед первой игрой, что наша мечта – далеко пройти и получить возможность выиграть. Выиграть Лигу чемпионов очень сложно. Но сейчас мы находимся в самом разгаре турнира и должны сосредоточиться только на победе в следующем матче», – сказал Компани .