«Кайрат» с общим счетом 1:9 проиграл первые два матча в ЛЧ

«Кайрат» начал кампанию в Лиге чемпионов с двух поражений.

Команда Рафаэля Уразбахтина сегодня была разгромлена «Реалом» (0:5).

18 сентября ее победил «Спортинг» – 1:4. На данный момент клуб из Казахстана занимает последнюю строчку в таблице.

Дебютант ЛЧ в следующем матче в турнире встретится с кипрским «Пафосом», также впервые играющим в основном турнире – это произойдет 21 октября.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
