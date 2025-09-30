«Кайрат» с общим счетом 1:9 проиграл первые два матча в ЛЧ

«Кайрат» начал кампанию в Лиге чемпионов с двух поражений.

Команда Рафаэля Уразбахтина сегодня была разгромлена «Реалом » (0:5).

18 сентября ее победил «Спортинг» – 1:4. На данный момент клуб из Казахстана занимает последнюю строчку в таблице.

Дебютант ЛЧ в следующем матче в турнире встретится с кипрским «Пафосом», также впервые играющим в основном турнире – это произойдет 21 октября.