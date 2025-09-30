«Кайрат» с общим счетом 1:9 проиграл первые два матча в ЛЧ
«Кайрат» начал кампанию в Лиге чемпионов с двух поражений.
Команда Рафаэля Уразбахтина сегодня была разгромлена «Реалом» (0:5).
18 сентября ее победил «Спортинг» – 1:4. На данный момент клуб из Казахстана занимает последнюю строчку в таблице.
Дебютант ЛЧ в следующем матче в турнире встретится с кипрским «Пафосом», также впервые играющим в основном турнире – это произойдет 21 октября.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
