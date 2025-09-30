Куртуа ассистировал Мбаппе в матче с «Кайратом» в ЛЧ
Тибо Куртуа отдал голевой пас в матче Лиги чемпионов.
«Реал» играет с «Кайратом» на выезде во 2-м туре общего этапа турнира (2:0, второй тайм).
На 52-й минуте вратарь гостей вынес мяч на чужую половину поля, где был Килиан Мбаппе. Форвард вышел один на один с Шерханом Калмурзой и отправил мяч в ворота, перекинув голкипера.
Спортс" проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
