Куртуа ассистировал Мбаппе в матче с «Кайратом» в ЛЧ

Тибо Куртуа отдал голевой пас в матче Лиги чемпионов.

«Реал » играет с «Кайратом » на выезде во 2-м туре общего этапа турнира (2:0, второй тайм).

На 52-й минуте вратарь гостей вынес мяч на чужую половину поля, где был Килиан Мбаппе . Форвард вышел один на один с Шерханом Калмурзой и отправил мяч в ворота, перекинув голкипера.

Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.